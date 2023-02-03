К началу февраля в Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 14,1% по сравнению с серединой января. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора в пятницу, 3 февраля.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ по совокупному населению регистрировалась на уровне недельного эпидемического порога, отмечен рост на 14,1% в сравнении с предыдущей второй неделей»,— говорится в сообщении ведомства.

Чаще всего, согласно статистике, петербуржцы заражались сезонными коронавирусами, РС-вирусом, риновирусами и гриппом серотипов А/Н1N1/09. Также среди штаммов гриппа нарастает количество лабораторного подтверждения вируса В, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Ъ-СПб» писал о предупреждении петербургского Роспотребнадзора об опасности нового штамма коронавируса «кракен». В ведомстве отметили его высокую заразность.

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