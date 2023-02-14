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Две фуры с помощью для жертв землетрясения отправили из Екатеринбурга в Турцию

Первая партия гуманитарной помощи для жертв землетрясения в Турции отправилась из Екатеринбурга, сообщили организаторы. Вещи пострадавшим собирали в течение недели. В Екатеринбурге были организованы два пункта по сбору гуманитарной помощи — у ТЦ «Таганский ряд» и по адресу Тургенева, 22.

Сбор и отправка гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии

Сбор и отправка гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сбор и отправка гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фуры доставят груз до портового города, откуда гуманитарная помощь из Екатеринбурга отправится морским путем.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой в 7,7 единиц. По последним данным властей, число жертв в стране превысило 31,6 тыс. человек.

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Василий Алексеев

Фотогалерея

Как собирали гуманитарную помощь

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Вечером, 13 февраля из Екатеринбурга отправили две фуры с гуманитарной помощью для жителей Турции, пострадавших от землетрясения

Вечером, 13 февраля из Екатеринбурга отправили две фуры с гуманитарной помощью для жителей Турции, пострадавших от землетрясения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вещи для пострадавших собирали в течении недели в двух пунктах

Вещи для пострадавших собирали в течении недели в двух пунктах

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Один из них расположился у торгового комплекса &quot;Таганский ряд&quot;, большинство предметов первой необходимости пожертвовали члены азербайджанской диаспоры

Один из них расположился у торгового комплекса "Таганский ряд", большинство предметов первой необходимости пожертвовали члены азербайджанской диаспоры

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Другой, по адресу Тургенева 22, организовал предприниматель Сергей Колпащиков

Другой, по адресу Тургенева 22, организовал предприниматель Сергей Колпащиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сюда, в течении недели, смогли принести вещи и продукты жители Екатеринбурга, желающие помочь пострадавшим от землетрясения

Сюда, в течении недели, смогли принести вещи и продукты жители Екатеринбурга, желающие помочь пострадавшим от землетрясения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Одежда, предметы первой необходимости и продукты подписали на двух языках - русском и турецком

Одежда, предметы первой необходимости и продукты подписали на двух языках - русском и турецком

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Точное количество собранного предприниматель не считал. Груз отправили как только появилась возможность.

Точное количество собранного предприниматель не считал. Груз отправили как только появилась возможность.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сергей (справа) ведет прямую трансляцию для тех, кто примет груз в Турции. Сейчас там находятся его деловые партнёры и дочь

Сергей (справа) ведет прямую трансляцию для тех, кто примет груз в Турции. Сейчас там находятся его деловые партнёры и дочь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Предприниматель надеется, что ему удастся отправить помощь и в Сирию, которая тоже пострадала от стихийного бедствия

Предприниматель надеется, что ему удастся отправить помощь и в Сирию, которая тоже пострадала от стихийного бедствия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фуры доставят груз до портового города, оттуда он отправится морским путем

Фуры доставят груз до портового города, оттуда он отправится морским путем

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Вечером, 13 февраля из Екатеринбурга отправили две фуры с гуманитарной помощью для жителей Турции, пострадавших от землетрясения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вещи для пострадавших собирали в течении недели в двух пунктах

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Один из них расположился у торгового комплекса "Таганский ряд", большинство предметов первой необходимости пожертвовали члены азербайджанской диаспоры

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Другой, по адресу Тургенева 22, организовал предприниматель Сергей Колпащиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сюда, в течении недели, смогли принести вещи и продукты жители Екатеринбурга, желающие помочь пострадавшим от землетрясения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Одежда, предметы первой необходимости и продукты подписали на двух языках - русском и турецком

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Точное количество собранного предприниматель не считал. Груз отправили как только появилась возможность.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сергей (справа) ведет прямую трансляцию для тех, кто примет груз в Турции. Сейчас там находятся его деловые партнёры и дочь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Предприниматель надеется, что ему удастся отправить помощь и в Сирию, которая тоже пострадала от стихийного бедствия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фуры доставят груз до портового города, оттуда он отправится морским путем

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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