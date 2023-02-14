Две фуры с помощью для жертв землетрясения отправили из Екатеринбурга в Турцию

Первая партия гуманитарной помощи для жертв землетрясения в Турции отправилась из Екатеринбурга, сообщили организаторы. Вещи пострадавшим собирали в течение недели. В Екатеринбурге были организованы два пункта по сбору гуманитарной помощи — у ТЦ «Таганский ряд» и по адресу Тургенева, 22.
Сбор и отправка гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Фуры доставят груз до портового города, откуда гуманитарная помощь из Екатеринбурга отправится морским путем.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой в 7,7 единиц. По последним данным властей, число жертв в стране превысило 31,6 тыс. человек.
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Как собирали гуманитарную помощь
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