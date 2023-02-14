Матч Кубка России «Волга» – «Зенит» пройдет в Ульяновске

Матч Кубка России между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург) пройдет 25 февраля на стадионе «Труд» в Ульяновске. Об этом сообщает телеграм-канал Российского футбольного союза (РФС).

По итогам совместного инспекционного визита РФС и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадион «Труд» комиссия установила, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует стандарту РФС. Поле готово к интенсивным нагрузкам.

Ранее сообщалось, что игру могут перенести в другой город из-за неудовлетворительного состояния поля. В качестве резервных арен называли стадион «Нефтехимик» в Нижнекамске и «Кристалл» в Жигулевске. Представители «Зенита» также предлагали провести матч в Санкт-Петербурге, но получили отказ от «Волги».

Ульяновская «Волга» является одной из четырех команд Футбольной национальной лиги, продолжающей борьбу в Кубке России сезона 2022/2023.

Андрей Сазонов