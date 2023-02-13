РФС 14 февраля примет решение о месте проведения матча Кубка России «Волга» – «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) во вторник, 14 февраля, примет решение о месте проведения матча Кубка России «Волга» (Ульяновск) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Об этом сообщает пресс-служба ульяновского футбольного клуба.

Встреча должна была пройти 25 февраля на стадионе «Труд» в Ульяновске. Однако игру могут перенести в другой город из-за неудовлетворительного состояния поля. В качестве резервных арен называют стадион «Нефтехимик» в Нижнекамске и «Кристалл» в Жигулевске. Представители «Зенита» также предлагали провести матч в Санкт-Петербурге, но получили отказ от «Волги».

Ульяновская «Волга» является одной из четырех команд Футбольной национальной лиги, продолжающей борьбу в Кубке России сезона 2022/2023.

Андрей Сазонов