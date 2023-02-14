Жителя Гуково осудили на 4 года колонии за поджог военкомата

Уроженца города Гуково в Ростовской области осудили на 4 года колонии общего режима за поджог местного военкомата. Мужчина совершил нападение на учреждение за вознаграждение в размере 3 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ региона. Согласно данным картотеки Гуковского городского суда, осужденный — Владислав Матвеенко.

По информации правоохранителей, осужденный осуществил поджог в мае 2022 года вместе с сообщником. Мужчину задержали через два дня. Оказалось, что это 19-летний горожанин, который ранее уже был судим. Выяснилось, что на совершение преступления его толкнуло неустановленное лицо, с которым задержанный связался через интернет при поиске работы. Владислав Матвеенко должен был заснять поджог, осуществленный его сообщником, и получить за это деньги. Второго участника преступления разыскивает полиция.

Задержанному были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества). Суд поддержал позицию прокурора, и приговорил обвиняемого к заключению в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Анастасия Назарова