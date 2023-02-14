Производство рыбы в Нижегородской области выросло на 18% за год

Нижегородские компании произвели 628 т рыбы в 2022 году, стало известно на заседании комитета по агропромышленному комплексу регионального парламента. Рост составил 18,5% по сравнению с уровнем предыдущего года.

В 2023 году объем производства рыбы планируется увеличить еще на 5%, до 659 т. Чтобы стимулировать развитие рыбоводства, предприятиям выплатят 18,6 млн руб. субсидий из бюджета. Деньги пойдут на возмещение производственных затрат, проведение исследований и наем квалифицированных сотрудников.

Кроме того, депутаты проработают вопрос по предоставлению субсидий на приобретение техники и строительство рыбных хозяйств.

Анастасия Еремина