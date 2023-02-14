В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7

В румынском уезде Горж произошло землетрясение магнитудой 5,7 на глубине 6,3 км, сообщил румынский Национальный институт исследований развития физики Земли. Сейсмологи зафиксировали землетрясение сегодня, 14 февраля, в 15:16 (16:16 мск). Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Вчера, 13 февраля, сейсмологи зафиксировали в Румынии землетрясение магнитудой 5,2. Оно также произошло в уезде Горж. Несколько сильных землетрясений с эпицентром в Турции произошло 6 февраля. С тех пор сообщается о землетрясениях меньшей силы по всему миру — в частности, толчки фиксировались в Индонезии, Грузии и Казахстане.

Эрдни Кагалтынов