В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,2 в Румынии. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Румынский Национальный институт исследований развития физики Земли сообщил, что землетрясение произошло в 16:58 (17:58 мск) на глубине 13,2 км в исторической области Олтения на юго-западе страны в уезде Горж.

Ранее сегодня, 13 февраля, землетрясения фиксировали, в частности, в Каспийском море (магнитудой 3,4) и рядом с Курильскими островами (5,8). Несколько сильных землетрясений с эпицентром в Турции произошли 6 февраля. С тех пор сообщается о землетрясениях меньшей силы по всему миру — в частности, толчки фиксировались в Индонезии, Грузии и Казахстане.

Эрдни Кагалтынов