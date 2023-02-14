Никто снова не купил с торгов имущество несостоявшегося орловского завода плит «Стемал»

На очередные торги по продаже имущества обанкротившегося завода цементно-стружечных плит ООО «Стемал» не поступило ни одной заявки. Об этом сообщил конкурсный управляющий Антон Стародубцев.

Активы продавались одним лотом, в который вошли право аренды участка площадью 6,9 тыс. кв. м и участок на 2,6 га, несколько нежилых посещений и различное оборудование. Начальная цена составляла 792,8 млн руб., в процессе торгов она упала в полтора раза до 539,1 млн.

Суд признал «Стемал» банкротом в августе 2021 года из-за 1,6 млрд руб. долга перед орловским филиалом Россельхозбанка. Активы уже выставлялись на торги несколько раз, но покупателей не заинтересовали.

В 2014 году «Стемал» начал строить завод цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год за 2,3 млрд руб. Его планировалось открыть в конце 2015 года. Однако затем срок реализации проекта сдвинулся на 2019 год, а его стоимость выросла до 4 млрд. Потом в компании начала корпоративный конфликт: один из собственников Виталий Овешников пытался в суде исключить из числа учредителей своего партнера Алексея Тимофеева, заявляя, что тот якобы хочет обанкротить компанию. Господин Тимофеев претензии отвергал, ссылаясь на то, что завод строится «по плану».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Инвесторы переломили плиту».

Александр Прытков

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