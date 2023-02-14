Ярославский «Шинник» и украинский «Минай» выселены из отеля, в котором футболисты устроили драку. Стороны обвинили друг друга в провокации потасовки. Вместе с тем данные о полученных спортсменами травмах расходятся. Telegram-каналы опубликовали видео, на котором игроки двух клубов пытаются бить друг друга ногами в коридоре гостиницы. Теперь представители обеих сторон уверяют, что заранее просили не заселять их с оппонентами в один отель. Но, как уточнил спортивный директор украинской команды Сергей Билан, принимающая сторона заявила, что из-за землетрясения в Турции сделать это оказалось невозможно. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов задумался о том, был ли цивилизованный выход из этой ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Ярославль Фото: ФК «Шинник» Ярославль

История с дракой футболистов ярославского «Шинника» и клуба «Минай» из Закарпатской области затмила даже старт Лиги чемпионов. Еще бы, когда во время СВО в турецком отеле стенку на стенку сходятся футболисты из России и Украины, это точно не может пройти мимо прессы. Только вот здесь не надо задавать вопрос, который я слышу из каждого утюга: как, мол, россияне и украинцы могли оказаться в одной гостинице, если наша сторона просила этого не допускать?

Да очень просто. Тот, кто постоянно отдыхает в Турции, не даст соврать: накладки в этой стране возникают часто, и что бы вы ни просили у отеля, всегда есть варианты, при которых ваши условия выполнены не будут.

Что же касается драки, то назвать футболистов сдержанными людьми точно нельзя. Схватку игроков «Спартака» и «Зенита» телеканалы смакуют до сих пор, истории Александра Кокорина и Романа Широкова тоже известны. А уж встреча игроков России и Украины в нынешней реальности вообще ничем другим, кроме потасовки, завершиться не могла.

Но, насколько мне известно, власти Турции внимательно следят за подобными конфликтами и по возможности стараются их пресекать. В течение года из страны выслали немало бузотеров с разными паспортами, в том числе украинскими. Однако для разбирательства подобного дела нужно сначала подать заявление в полицию, и, чтобы журналисты не фантазировали по поводу всего произошедшего, следует тут же дать пресс-конференцию, тем более что в Турции сейчас работает немало представителей СМИ, в том числе телевизионщиков.

Но все происходит как обычно: до прессы долгое время доходит лишь обрывочная информация, да и про заявление в полицию Турции пока ничего не слышно. Зато история, как на помощь «Шиннику» приехали представители российских клубов «Енисей» и «Факел», а также рассказ про трех человек из «Миная», получивших «умеренно серьезные травмы», на слуху.

В медицинские учреждения при этом никто из представителей команд не обращался и, судя по достаточно длительному молчанию российской стороны, историю хотят замять, причем как можно быстрее. Тем более что «Минай» через пару-тройку дней покинет Турцию.

Мне как человеку, который вырос в маленьком подмосковном городке, ситуация понятна, так же, как и слова начальника российской команды, который якобы на требование спеть гимн Украины выдвинул встречное предложение — выйти на улицу и цитирую «разобраться раз на раз».

Но все-таки, может быть, хотя бы сейчас при агрессии в заграничном отеле официальному представителю российского футбольного клуба нужно было тут же вызвать полицию и написать заявление, а не пытаться дать обидчику по физиономии. А теперь кто бы что ни говорил, но все произошедшее, с точки зрения турецких полицейских, обычный, уж простите, «махач» в гостинице, которых на Анталийском побережье за последние годы блюстители порядка видели немало.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".