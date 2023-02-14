Бэнкси нарисовал граффити о домашнем насилии ко Дню святого Валентина

Британский уличный художник Бэнкси представил граффити о домашнем насилии, приуроченное ко Дню святого Валентина. Его работа, которую художник назвал «Тушь на День святого Валентина», размещена на стене одного из домов в английском городе Маргит.
На мурале изображена девушка в фартуке с синяком под глазом и выбитым зубом. Рядом с женщиной лежит морозильная камера, из которой торчат мужские ноги.
Настоящее имя Бэнкси неизвестно, художник работает анонимно. Его граффити часто отсылают к социальным и политическим аспектам жизни современного общества. Работы художника продают на аукционах за миллионы долларов. Самой дорогой стала картина «Любовь в мусорном баке», которую продали с молотка за $25,4 млн.