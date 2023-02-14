Суд вынес приговор экс-полицейским за избиение четырех задержанных

Кировский райсуд Уфы вчера признал бывших сотрудников полка патрульно-постовой службы полиции УМВД по Уфе 41-летнего Хайдара Гафарова и 27-летнего Эмиля Шаяхова виновными в превышении должностных полномочий (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении четырех задержанных. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Установлено, что в 2019 году Хайдар Гафаров в помещении стационарного поста полиции с силой несколько раз ударил задержанного ногой в голову, в правую часть груди, а затем встал ногами на спину и попрыгал на ней. В тот же день Гафаров с силой ударил резиновой дубинкой по ногам двух других задержанных. Также полицейский и его напарник Эмиль Шаяхов без каких-либо законных оснований из-за неприязненных отношений избили четвертого задержанного дубинкой и кулаками.

Эмиль Шаяхов вину не признал, Хайдар Гафаров частично признал вину по одному эпизоду, по остальным трем виновным себя не считает.

Суд назначил Гафарову четыре года лишения свободы условно и на три года запретил занимать должности, связанные с функциями представителя власти в правоохранительных органах. Шаяхову назначено три с половиной года условно с лишением на два года занимать соответствующие должности.

Влада Шипилова

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