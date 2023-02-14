Житель Краснодара обвиняется в хищении 27 млн рублей под видом выгодных займов

В Краснодаре в суд поступило уголовное дело по обвинению 37-летнего местного жителя, который обвиняется в трех эпизодах особо крупного мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ущерб потерпевшим составил 27 млн руб.

По данным следствия, мужчина заключил с потерпевшими договоры займа денег, обещая высокие процентные выплаты. Для создания видимости выгодного договора злоумышленник выплатил проценты одной потерпевшей. Когда срок договора истек, мужчина отказался вернуть денежные средства заемщикам. Следствие выяснило, что деньги были похищены, мужчина распорядился ими по своему усмотрению.

Для обеспечения заявленных потерпевшими исков следствие наложило арест на иномарку обвиняемого стоимостью более 7 млн руб.

Анна Перова, Краснодар