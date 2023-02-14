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Ярославский губернатор выразил поддержку игрокам «Шинника»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил в поддержку игроков ярославского ФК «Шинник» в связи с дракой с украинскими футболистами в турецком отеле.

Фото: сайт ФК «Шинник», Коммерсантъ

Фото: сайт ФК «Шинник», Коммерсантъ

«Парни из нашего ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят»,— написал господин Евраев в своем Telegram-канале.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел 13 февраля между игроками «Шинника» и украинского клуба «Минай» из одноименного села Ужгородского района в турецком отеле. «Шинник» проводит в Турции тренировочный сбор. Сейчас ярославские футболисты покинули отель из соображений безопасности.

Алла Чижова

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