Ярославский «Шинник»: игроки заступились за одноклубника

Игроки ярославского ФК «Шинник» заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение в турецком отеле Royal Seginus. Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренировка ярославского «Шинника» на сборе в Турции

Фото: сайт ФК «Шинник» Тренировка ярославского «Шинника» на сборе в Турции

Фото: сайт ФК «Шинник»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что драка между ярославцами и футболистами украинской команды «Минай» произошла вечером 13 февраля.

«Футбольный клуб "Шинник " официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель»,— сообщили в ФК «Шинник».

В «Шиннике» отметили, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия. Как говорится в заявлении, в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Антон Голицын