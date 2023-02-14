В Липецкой области планируют за три года заменить 100 лифтов за 300 млн рублей

Липецкие власти выделили 300 млн руб. на замену 100 лифтов с истекшим сроком службы в 2023-2025 годах. Об этом сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на региональный фонд капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Там отметили, что вместо старых установят современные энергосберегающие модели, которые будут «значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников». В том числе для удобства жителей в лифтах будут кнопки со шрифтом Брайля, табло с датой и временем. Кроме того, аудиодиспетчер будет сообщать этаж, а во время поездки будет играть классическая музыка.

По данным властей, всего в областную программу капремонта включено 4,1 тыс. единиц лифтового оборудования. В 2014–2022 годах было заменено 1 тыс. единиц. В первую очередь меняют оборудование, отслужившее 25 лет. «Если лифт вышел или может выйти из строя раньше, чем завершился нормативный срок, и это подтверждается экспертным заключением, то его замена включается в краткосрочный план», — уточнили в облприавтельстве.

Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул, что программа капремонта позволяет не только привести жилые дома к нормативному состоянию, но повысить их энергоэффективность и обновить инженерные сети. «Кроме того, она значительно преображает жилые микрорайоны за счет ремонта фасадов», — добавил глава региона.

О том, как в Воронежской области изменили программу капремонта, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Жилье пошло на новый срок».

Александр Прытков

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