В Челябинской области для спасателей могут ввести надбавку за выслугу лет

Сотрудникам поисково-спасательной службы Челябинской области в этом году могут ввести надбавку к зарплате за выслугу лет. Подготовлен соответствующий законопроект, сообщают в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора Алексея Текслера, аналогичная мера поддержки действует у сотрудников МЧС.

«С этого года будет обеспечена надбавка за выслугу лет для работников службы по аналогии с МЧС. По достижении 40 лет при наличии необходимого стажа будут предоставлены выплаты», — отметил глава региона.

Сегодня в состав поисково-спасательной службы Челябинской области входит восемь отрядов общей численностью 186 человек.