Прокатная десятка

16 февраля в прокат вышел ряд картин, среди которых американская научно-фантастическая драма «После Янга» и российский мультфильм «Снежная королева: Разморозка». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Праведник
- Режиссер: Сергей Урсуляк
- В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук
- Жанр: драма, военный, история / Россия / 140 мин.
- В прокате: с 16 февраля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «1942 год. Офицер Красной Армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы. Этим истощенным, измученным голодом и страхом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы вновь обрести надежду на спасение и веру в будущее».
После Янга
- Режиссер: Когонада
- В ролях: Колин Фаррелл, Джоди Тернер-Смит, Хейли Лу Ричардсон, Джастин Х. Мин
- Жанр: фантастика, драма / США / 96 мин.
- В прокате: с 16 февраля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Не столь отдаленное экологичное и этичное будущее. В семье меланхоличного чаеторговца Джейка (Колин Фаррелл) и вечно занятой Киры (Джоди Тернер-Смит) горе: сломался домочадец-техносапиенс, а проще говоря, робот Янг (Джастин Х. Мин), к которому так привязалась их приемная дочь Мика. Для девочки андроид стал старшим братом, для приемных родителей — гарантией того, что Мика не растеряет свои китайские корни. Он учил ее основам родной культуры: китайскому языку, китайским обычаям, китайской истории. А еще, кажется, чему-то большему. И вот обидное замыкание. Клавиша перезагрузки ничего не дала, в гарантийном ремонте пожали плечами и взяли $250, неавторизованный инженер-конспиролог предложил вскрытие вопреки корпоративным условиям эксплуатации. Мика в трауре, она не желает ходить в школу, сомневается в родителях, и Джейку нужно пошевеливаться, ведь скоро биологические части робота начнут разлагаться.
Блуждая от одного сисадмина к другому, Джейк постепенно свыкается с мыслью о том, что Янга уже не починишь, но, когда один из них выковыривает из техносапиенса экспериментальный блок памяти, хозяин решает изучить сотни гигабайт обрывочных цифровых воспоминаний. И тут оказывается, что андроиды не только видят во сне электроовец, но, как карамзинская Лиза, чувствовать умеют».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Ремонт человека».
Винни-Пух: Кровь и мед
- Режиссер: Рис Фрейк-Уотерфилд
- В ролях: Крейг Дэвид Доусетт, Крис Корделл, Николай Леон
- Жанр: ужасы / Великобритания / 84 мин.
- Слоган: «Это не сказка на ночь»
- В прокате: с 16 февраля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Когда-то Кристофер Робин встретил в Стоакровом лесу так называемых гибридов с именами Сова, Кролик, Ослик, Пятак и Винни. Все детство он провел в компании этих странных существ, подкармливая их и вовлекая в игры, а потом пришло время поступать в колледж — и юноша уехал. Гибриды оголодали, съели Ослика — и несколько помутились в рассудке, затаив кровавую обиду на конкретного человека и человечество вообще. Пять лет спустя отучившийся на врача Робин (Николай Леон) вернется в лес вместе с супругой — и застанет уже не друзей детства, а диких тварей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Слэшер снова в меде».
Снежная королева: Разморозка
- Режиссеры: Алексей Цицилин, Андрей Кореньков
- Жанр: мультфильм, детский, приключения, семейный / Россия / 75 мин.
- В прокате: с 16 февраля
Кинопрокатчик «Вольга»: «Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь, чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лед».
Моя пиратская свадьба
- Режиссер: Джейсон Мур
- В ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага, Чич Марин
- Жанр: боевик, мелодрама, комедия / США / 100 мин.
- Слоган: «В горе и в радости»
- В прокате: с 14 февраля
Кинопрокатчик «Global Film»: «Дарси и Том готовятся к роскошной свадьбе на острове. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты. Но вскоре пара поймет, что это были лишь мелочи: прямо на церемонию врываются пираты и берут гостей в заложники. Дарси и Тому предстоит всех спасти».
Непослушная
- Режиссер: Дмитрий Суворов
- В ролях: Александр Петров, Анастасия Резник, Ян Цапник
- Жанр: мелодрама / Россия / 109 мин.
- В прокате: с 14 февраля
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Двадцатилетняя Эля — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей, глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается ее "купить". Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка все же решит уйти, он откажется от строительства небоскреба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. Эля видит себя кем-то вроде героини фильма "Красотка", но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла».
Больше чем никогда
- Режиссер: Эмили Атеф
- В ролях: Вики Крипс, Гаспар Ульель, Бьерн Флоберг
- Жанр: драма, мелодрама / Франция, Германия, Люксембург, Норвегия / 123 мин.
- В прокате: с 9 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Элен (Вики Крипс), молодая жительница Бордо, умирает от неизлечимой болезни. Свой диагноз она назовет где-то во второй трети фильма: идиопатический легочный фиброз… Муж Элен, Матье (Ульель),— образец заботливого понимающего партнера. Он поддерживает жену, вытаскивает ее на встречи с друзьями, мягко утешает и искренне радуется, когда лечащий врач сообщает о возможности операции. Беда в том, что Элен уже перешла невидимую, но непроницаемую границу между живущими и умирающими, за которой одним, несмотря на все старания, никак не понять других…
В поисках понимания Элен отправляется в интернет. Сначала раскрашенные в жизнерадостные цвета блоги с пожеланиями держаться и быть храбрее ее отталкивают, но наконец она находит родственную душу, скрывающуюся под псевдонимом Мистер. На его странице — только картинки, иногда окрашенные горьким юмором, иногда просто фиксирующие красоту. Внимание Элен привлекает та, на которой сфотографированы домики на берегу норвежского фьорда. Пообщавшись с Мистером (Бьёрн Флоберг) по скайпу и узнав, что он живет именно в этом месте, она решает отправиться туда, причем в одиночку».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «На последнем дыхании» и «Ода тягости».
Знакомство родителей
- Режиссер: Майкл Джейкобс
- В ролях: Люк Брейси, Эмма Робертс, Дайан Китон, Ричард Гир, Уильям Х. Мэйси, Сьюзен Сарандон
- Жанр: мелодрама, комедия / США / 95 мин.
- Слоган: «Все тайное станет явным!»
- В прокате: с 9 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Знакомство родителей" в первую очередь привлекает актерским составом. При этом паре, за чье совместное будущее мы вроде как должны болеть, даже на афише отведен малозначительный угол, хотя Мишель, которая как-то очень несовременно жаждет выйти замуж за своего сомневающегося бойфренда Аллена (Люк Брейси), играет продолжающая семейные традиции Эмма Робертс, племянница Джулии. Но главные герои этого спектакля (фильм поставлен заслуженным сценаристом и режиссером-дебютантом в полном метре Майклом Джейкобсом по собственной пьесе), конечно, не они, а их родители. Судьба сводит две пары — с одной стороны Говард (Гир) и Грейс (Китон), с другой Сэм (Мэйси) и Моника (Сарандон) — в момент, когда оба брака уже давно превратились в видимость. Они готовы эту видимость даже поддерживать — конечно, ради детей, но, когда выясняется, что дети стали парой, декорации трещат по швам. И теперь обеим родительским парам предстоит если не спасти свои отношения, то хотя бы не окончательно испортить те, что сложились у их отпрысков. На этом пути звездная четверка получит возможность продемонстрировать харизму (за нее отвечают в основном Гир и Сарандон) и умение переключаться из юмористического режима в сентиментальный (тут вступают Китон и Мэйси), а молодое поколение постарается не сильно им мешать».
Подробнее о фильме — в материале «Родительское собрание».
Быть
- Режиссер: Александр Ковтунец
- В ролях: Олег Гаас, Дмитрий Власкин, Маргарита Аброськина, Федор Добронравов
- Жанр: комедия / Россия / 114 мин.
- В прокате: с 9 февраля
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвется на вершины чартов. Он готов на все ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем или не быть, теперь зависит только от него».
Свободные отношения
- Режиссер: Дмитрий Невзоров
- В ролях: Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев
- Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 102 мин.
- В прокате: с 9 февраля
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «История двух противоположностей, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру — предлагают дать друг другу немного свободы».