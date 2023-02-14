Женщина набросилась на школьника в Петербурге, защищая сына от оскорблений

Драка 39-летней женщины и подростка в батутном центре в Невском районе Санкт-Петербурга попала на видео. У ребенка диагностировали ушиб брюшной стенки, пишет 14 февраля «Фонтанка».

Инцидент произошел еще 12 февраля, пострадавший пришел в ТРК на улице Коллонтай с другом, чтобы попрыгать на батутах. В детской зоне к ним подошел мальчик, который попросил с ним поиграть. Подросток прогнал его со словами «отойди, девочка», поскольку у него были длинные волосы.

Мать мальчика в фойе напала на ребенка и ударила его по голове. В ходе конфликта школьнику досталось не только от женщины, но и от других детей. Обстоятельства произошедшего проводит прокуратура Невского района.

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