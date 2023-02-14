В Крыму пробурят новые газодобывающие скважины

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект обустройства Западно-Октябрьского месторождения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В России планируют создать госпрограмму развития рынка топлива. Меры по стимулированию роста потребления энергоресурсов внутри страны необходимы из-за снижения объемов поставок топлива в ЕС. При этом в России продолжаются работы по поддержанию и повышению объемов добычи энергоресурсов. В Крыму и в Черном море есть их большие запасы.

Западно-Октябрьское месторождение было обнаружено в 1957–1958 годах. Его исследование проводили до середины 1980-х годов. Однако после его перестали эксплуатировать из-за снижения дебитов газа и падения рабочего давления. Теперь же ГУП РК «Черноморнефтегаз» планирует пробурить на этом месторождении три новые эксплуатационные скважины.

Проектом предполагается обустроить эксплуатационные скважины с необходимым набором прискважинных сооружений. Также планируется провести сбор газоконденсатной смеси от шлейфов в общий коллектор с последующим подключением его к газосборному трубопроводу системы сбора газоконденсатной смеси и другие работы.

Главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Красноярского филиала Главгосэкспертизы России Алексей Гринин отметил, что трассы трубопроводов в Крыму находятся далеко от объектов инфраструктуры. Основным критерием выбора трасс трубопроводов для освоения Западно-Октябрьского месторождения были минимизация ущерба окружающей среде и обеспечение высокой эксплуатационной надежности.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram