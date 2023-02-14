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Двум краснодарским МФО запретили использовать в названии слово «ломбард»

Советский районный суд Краснодара обязал владельцев микрофинансовых компаний (МФО) «Ломбард Казначей» и «Ломбард-123» изменить название организаций, исключив слово «ломбард». Материалы судебных процессов опубликованы в картотеке суда. Решения были вынесены по искам прокуратуры Карасунского округа Краснодара, куда поступила информация Южного ГУ Банка России о нарушении краснодарскими МФО федерального закона «О ломбардах».

По данным суда, основным видом деятельности ООО «Ломбард Казначей» и ООО «Ломбард-123» является предоставление гражданам краткосрочных займов под залог имущества. В соответствии с федеральным законом, юридическое лицо приобретает статус ломбарда только после внесения сведений о нем в государственный реестр, за внесение сведений в реестр ломбардов уплачивается пошлина. По данным Южного ГУ Банка России, краснодарские ООО «Ломбард Казначей» и ООО «Ломбард-123» в государственном реестре не состоят. Суд согласился с доводами ЦБ РФ и прокуратуры, что обе МФО не могут использовать в названиях термин «ломбард», поэтому в учредительные документы компаний должны быть внесены изменения.

Анна Перова, Краснодар

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