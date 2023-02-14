Учеников саратовской школы досрочно отправят на каникулы из-за капремонта

В Саратове из-за капремонта два общеобразовательных учреждения закроют до окончания учебного года. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Речь идет о гимназии №75 и 77-й школе.

Весной учащихся гимназии временно переведут в лицей №50 и школу №102.

Для обучающихся с первого по восьмой и 10-го класса школы №77 образовательная программа будет скорректирована. Планируется, что дети полностью ее пройдут до 30 апреля, и с 1 мая досрочно уйдут на летние каникулы. Для учеников девятых и 11-х классов учебный процесс продолжится на базе школы № 7.

Чиновники обещают, что 1 сентября в 75-й гимназии и 77-й школе занятия возобновятся.

Марина Ковалева