Карадагская научно-биологическая станция переживает кризис

Карадагская научная биологическая станция, по отзывам лучших специалистов, является мировой достопримечательностью. Академик Алексей Павлов сравнивает разнообразие, научный интерес и красоту местности, окружающей Карадаг, со знаменитым Еловстонским национальным парком Северной Америки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид Карадагской научной биологической станции в 1914 году

Вид Карадагской научной биологической станции в 1914 году



Исключительно благоприятные природные данные и климатические условия южного побережья Крыма дают неисчерпаемый материал для работы ученых различных специальностей на Карадаге.

Благодаря работам этой станции было открыто единственное в России месторождение пуццолановых туфов. Они идут на сооружение портов, придавая им стойкость против разрушающего действия морской воды.

Условия существования станции за пять лет гражданской войны были исключительно тяжелы. Предоставленная самой себе, при постоянной смене правительств, станция вынесла жесточайший голод, бандитизм и другие ужасы. Но благодаря героизму заведующего станцией профессора Александра Слудского и его семи сотрудников были сохранены все научные и культурные ценности станции, в том числе библиотека из 40 000 книг по естественным наукам.

Персонал станции не получал никакого содержания уже несколько лет. Профессор Слудский и два его сотрудника после назначения Московским университетом на Карадагскую станцию потеряли в Москве всю свою обстановку, а Слудский также собиравшуюся много лет научную библиотеку. Все это было реквизировано, вернуть книги Слудскому Собес отказал. Библиотека и обстановка профессора должны быть ему возвращены.

За три месяца, проведенные в Москве, Слудский также не может добиться проведения сметы на восстановление инвентаря, операционные расходы и выплату содержания работникам станции.

Необходимо принять самые решительные меры поддержки столь необходимой Республике Карадагской научно-биологической станции.

Статья О. Галустяна о ситуации на Карадагской станции была опубликована в «Известиях» 29 декабря 1922 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев