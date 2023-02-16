Элитный жилой комплекс 1500-летней давности

Чичен-Ица — знаменитый центр исследований археологов, занимающихся доколумбовыми цивилизациями Южной Америки. Там был священный город майя, а затем столица тольтеков. Он расположен на полуострове Юкатан, в Мексике и вроде бы изучен вдоль и поперек. Но вот новая находка: «жилой комплекс», точнее, его руины, в котором, по всей видимости, жила элита майя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lorenzo Hernandez, Reuters Фото: Lorenzo Hernandez, Reuters

Один из руководителей работ, археолог Франсиско Перес Руис, особенно рад тому, что до сих пор в Чичен-Ице еще никогда не находили остатков именно жилых строений. «Это первый подобный комплекс, и в нем, скорее всего, располагался местный правитель со всей своей семьей». Находка датируется V веком нашей эры.

Район, в котором некогда селились правители священного города майя, сейчас называется Чичен-Вьехо (старый). «Чи» на языке майя, скорее всего, означает «рот» или «жерло», а «чен» — «источник, колодец». «Ица» — это колдун, проводящий магические обряды на воде: «иц» — «чародей», «ха» — «вода».

В самом скором времени эти руины будут включены в археологическую зону Чичен-Ица, а она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетителей в Чичен-Ице бывает 2 млн человек в год.

В составе «жилого комплекса» правителя сохранились: входная группа (арка), Дом улиток, Дом Луны и так называемый Дворец фаллосов. Названия эти здания получили по внешним признакам, но археологи теперь надеются, что дальнейшие работы и в самом жилом комплексе, и в его окрестностях позволят определить, какой была обыденная жизнь знатных людей цивилизации майя и их челяди, населявших город.

По мнению другого участника работ, Хосе Осорио Леона, вокруг уже открытых зданий должно находиться еще множество других жилых «комплексов», их предстоит исследовать. «Новые руины расскажут нам о семьях другого достатка, о других группах людей, населявших этот великий город»,— ожидает он.

Раскопки в районе Чичен-Вьехо ведутся уже 25 лет.

По материалам Reuters

Ольга Грибова