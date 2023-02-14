На Кубани многодетным семьям выплатят 300 млн рублей в счет компенсаций за землю

В 2023 году в Краснодарском крае на компенсации многодетным семьям вместо получения земельного участка выделили 300 млн руб. Одна семья, которая не хочет ждать получения земли, может получить до 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

«Значит, получить деньги сможет тысяча семей. Эта мера поможет сократить очередь на участки и улучшить жилищные условия многодетных семей», – отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Выплаты направляются семьям с тремя и более детьми, которые стали в очередь на земельный участок до 21 июля 2022 года. Заявление на получение компенсации можно подать до 28 февраля на сайтах министерства ТЭК и ЖКХ региона и «Кубанского центра государственной поддержки населения и развития финансового рынка». Принимать документы в порядке очереди начнут с 1 марта. Проконсультироваться можно в «Кубанском центе господдержки населения» по телефонам 8(861)255-33-50, 8(861)251-78-17, 8(861)255-41-05.

В 2022 году многодетным семьям Кубани выдали 2,8 тыс. земельных участков. Еще более 2,3 тыс., ранее предоставленных в аренду, жители оформили в собственность.

Татьяна Ручкина

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