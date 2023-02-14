Таманский терминал вдвое увеличил скорость обработки вагонов с грузами

В начале 2023 года Таманский терминал навалочных грузов (оператор — ООО «ОТЭКО-Портсервис») подтвердил готовность обрабатывать 2071 вагон в сутки. Об этом сообщает пресс-служба компании. Данный результат стал возможен благодаря модернизации инфраструктуры терминала.

В настоящее время составы под разгрузку вагонов формируются быстрее, чем раньше, и подаются на внутрипортовые железнодорожные пути с меньшими промежутками времени. Это, в свою очередь, снизило простои вагонов на железнодорожной инфраструктуре терминала. Сегодня на разгрузку подается состав из 72 вагонов, что в два раза больше, чем до модернизации.

Как отметил гендиректор ООО «ОТЭКО-Портсервис» Виталий Цыбульский, на сегодняшний день Таманский терминал навалочных грузов оснащен оборудованием, которое создает возможность переваливать более 5 млн тонн угля в месяц.

Василий Хитрых