В акватории Батуми временно ограничили движение кораблей после взрыва мины

Движение кораблей в акватории грузинского города Батуми временно ограничено после того, как 13 февраля примерно в 25 м от суши взорвалась, предположительно, морская мина, сообщила агентству Batumelebi диспетчерская служба порта. Сейчас, по словам диспетчера, беспилотники инспектируют на наличие мин территориальные воды Грузии.

После начала военной операции России на Украине в Черном море, на побережье которого расположен Батуми, неоднократно находили мины. В конце марта 2022 года Минобороны РФ сообщило, что не менее 10 украинских мин дрейфуют в западной части Черного моря. Тогда же в проливе Босфор была обнаружена устаревшая мина. В 2022 году Турция сообщала об обнаружении мины в Черном море также в апреле и октябре. В июле румынские военные водолазы уничтожили морскую мину у побережья страны

Эрдни Кагалтынов