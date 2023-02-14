Художница и режиссер Лидия Русскова-Хасая представляет выставку в Грузии

Московская художница Лидия Русскова-Хасая, проекты которой в разное время представлялись Музее Парка Горького, ЦСИ «Винзавод», Музее АРТ4 и других галереях, открывает свою первую международную выставку. Ее проект Unfolding включает в себя инсталляцию, видео- и аудио-работы. Это первый международный проект Руссковой-Хасая, которая также известна как режиссер. Ее постановка «Она — это мы» в Театр. doc, сейчас показывается не только в Москве, но и гастролирует по России.

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Лидия Русскова-Хасая Unfolding



Один из центральных мотивов выставки (как и творчества Руссковой-Хасая) — небо. Художница утверждает, что пытается создать безопасное и спокойное пространство как для себя, так и для своего зрителя. Для этого она изучала и записывала пейзажи и звуковые картины разных городов. Выставка Unfolding откроется 15 февраля в Фонде поддержки современного искусства The Ria Keburia Foundation и продлится до 3 марта.