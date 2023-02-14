На краевые стройки в 2023 году дополнительно направят почти 5 млрд рублей

Правительство края предложило увеличить расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Пермского края (АИП) в 2023 году на 4, 9 млрд руб., в том числе за счет перераспределения средств с 2024 года на 2023 год. Как пояснила на заседании правительства губернатору Дмитрию Махонину министр финансов Екатерина Тхор, это вызвано необходимостью обеспечить финансирование объектов, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в 2023 году. Речь идет о краевой инфекционной больницы, здании Пермской государственной художественной галереи, спорткомплексе «Энергия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из других крупных трат: допрасходы на модернизации и строительству систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Пермского края. На это направление в бюджете региона предусматривается 186,5 млн руб. в 2023 году и 610,8 млн руб. – в 2024 году.

780 млн руб. будет направлено на приобретение учебников для общеобразовательных школ на трехлетний период.

Кроме того, предлагается в 2023 году увеличить резервный фонд Правительства края на 500 млн руб.