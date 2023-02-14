Для расселения трех аварийных домов Средней Ахтубы куплено 46 квартир

В поселке Средняя Ахтуба для переселенцев из аварийного жилья приобрели в новостройках 46 квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В новостройку переедут 117 жителей трех аварийных домов, построенных более 50 лет назад. Площадь расселенного аварийного жилого фонда составит более двух тыс. кв. м.

В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет расселено 24 тыс.кв. м аварийного жилья Волгограда, Средней Ахтубы, Палласовки, Котлубанского и Новожизненского сельских поселений Городищенского района и хутора Зимняцкого Серафимовичского района. На них проживает 1,5 тыс. человек.

Марина Ковалева