Горсуд Петербурга приговорил убившего двух человек Абдуллаева к 23 годам ИК строгого режима

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Азиза Абдуллаева к 23 годам ИК строгого режима за убийство двух человек ножом в состоянии наркотического опьянения. Гособвинение поддержала городская прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установил суд, Абдуллаев ночью 1 декабря 2022 года в одной из квартир в Красном селе напал на трех человек. От полученных травм на месте скончались 23-летний молодой человек и 49-летняя женщина, ее сыну своевременно оказали медицинскую помощь и он выжил.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Приговор в законную силу пока не вступил.

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