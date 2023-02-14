Челябинское УФАС запретило рекламу юридических компаний с упоминанием губернатора

Управление ФАС России по Челябинской области признало незаконной рекламу юридических компаний, которые заявляли якобы о своем взаимодействии с губернатором Алексеем Текслером. Организациям выдано предупреждение о необходимости прекратить распространение информации, сообщают в антимонопольном ведомстве.

Рекламу об услугах банкротства и списания долгов распространяли ООО «Начало» и ООО «Простое решение». В верхней части объявлений компании заявляли о принадлежности к «команде Текслера» себя и других организаций — ООО «Юридическая компания Курилина “Квадрат”», «Бизнес Юрист» и «Вы с нами».

При этом указанные телефонные номера юрлиц принадлежали только ООО «Начало».

Как считают в УФАС, реклама создавала у потребителей ложное впечатление о взаимодействии компаний с губернатором Челябинской области, что давало необоснованные преимущества исполнителю услуг на рынке. Такая информация содержит признаки недобросовестной конкуренции, отмечают в ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре прошлого года Челябинское УФАС возбудило антимонопольное дело из-за использования фотографии губернатора Алексея Текслера в рекламе услуг кредитной амнистии на сайте одного из интернет-СМИ.