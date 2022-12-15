Челябинское УФАС возбудило дело из-за использования фото губернатора в рекламе услуг

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило антимонопольное дело по факту распространения рекламы услуг кредитной амнистии с фотографией губернатора Алексея Текслера. Об этом сообщают в ведомстве. Распространение рекламы прекращено.

Всплывающий рекламный баннер о кредитной амнистии с изображением главы региона размещался на странице одного из интернет-СМИ. При нажатии на него открывалась ссылка на страницу организации, предлагающей платные услуги по списанию кредитов и долгов.

Как считают в УФАС, использование фотографии губернатора Челябинской области связано с высоким уровнем доверия жителей к нему. За счет этого рекламодатель пытался привлечь к своим услугам как можно больше потребителей.