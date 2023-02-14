В Тюмени планируют провести митинг против роста цен на ЖКУ

В Тюмени планируют митинга против роста цен на ЖКУ, участие в котором могут принять до 200 человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на организатора акции Юрия Рябцева.

По его словам, ранее при согласовании с властями уже был проведен митинг на 500 человек. Сейчас число участников решили сократить, чтобы избежать ограничений. Ближайшая акция должна пройти 24 февраля на площади Единства и Согласия.

Напомним, в прошлом году Юрий Рябцев подавал иск к губернатору Тюменской области Александру Моору из-за увеличения тарифов ЖКХ на 14,9%. По итогу суд отказался удовлетворять иск. Глава региона ранее заявлял, что тарифы снижаться не будут.

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