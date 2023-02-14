Банк непрофильных активов «Траст» за четыре года провел сделок слияний и поглощений на 94 млрд руб. В 2022 году сумма сделок продажи готового бизнеса составила 76,4 млрд руб. Таким образом, «Траст» стал одним из лидеров прошлого года по коммерческим сделкам слияния и поглощения. Крупнейшие проданные активы в сегменте готового бизнеса — «Интеко», «Ростагро», «Здоровая ферма», «Зерно Дон», «Атакайцемент». «Траст» при работе с предприятиями концентрировался на расчистке юридического и финансового контуров, выборе эффективной стратегии по работе с активом и формировании профессиональной команды.

Суд оставил в силе штраф Apple на 906 млн руб. Корпорацию оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Команда Aston Martin представила гоночный болид AMR23, с которой британский коллектив будет выступать в новом сезоне «Формулы-1». Болид сохранил фирменную раскраску в темно-зеленом цвете с желтыми акцентами. Новая машина получила логотип, посвященный 110-летию британского автопроизводителя.