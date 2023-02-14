ВТБ подключается к соцсетям

ВТБ планирует запустить онлайн-банк во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» — функции могут появиться в соцсетях в этом году, рассказал зампред правления кредитной организации Анатолий Печатников. Похожий сервис банк уже запустил в мессенджере Telegram. Пользователи могут просматривать балансы и переводить деньги в системе быстрых платежей. До конца года функционал хотят расширить, в частности, добавить возможность выпуска карт и оплаты по QR-коду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Но станут ли банковские услуги в соцсетях полноценной заменой приложениям? Руководитель лаборатории блокчейна и финтеха школы управления «Сколково» Егор Кривошея считает, что такие инструменты будут удобны, по крайней мере, для повседневных операций:

«Это довольно перспективная история, потому что у каждой соцсети есть своя аудитория. И полный их перечень позволяет покрыть достаточно большое количество пользователей. Так что чем больше площадок, на которых присутствует банк, тем, вероятно, лучше для клиентов. Между тем сразу же после заявлений нескольких банков о том, что они планируют открыть чат-боты в Telegram, регулятор обратил на это внимание, и сейчас этот вопрос прорабатывается и изучается.

Вполне вероятно, что этот функционал будет сводиться до базового, например, до проверки баланса и чего-то подобного.

То есть не весь спектр услуг, как в мобильном или онлайн-банке, будет предоставлен клиенту. Кроме того, подключение таких игроков может помочь развиться платежным сервисам внутри соцсетей».

Приложения ВТБ, как и, например, «Открытия» или Сбербанка исчезли из маркетплейсов на фоне антироссийских санкций. Для решения проблемы некоторые банки создают программы-клоны, которые со временем тоже удаляются из онлайн-магазина, другие советуют пользоваться интернет-версией через браузер.

Начальник отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексей Дрозд считает, что с онлайн-банкингом в соцсетях есть несколько проблем. И, по его словам, дело не только в рисках, которые связаны со взломом: «Первое, что приходит на ум, — это поговорка "у семи нянек дитя без глаза". Когда у нас есть отдельный продукт, например, банковское приложение, и надо поддерживать и обеспечивать только его защиту, то это происходит качественнее, чем когда у нас есть семь разных версий одного и того же функционала и надо поддерживать их все. Кроме того, когда человек привык к определенному интерфейсу, все новое его запутает. То есть, грубо говоря, пользователю сложнее станет отличать реальный функционал от поддельного. Я бы сказал, что мошенники этим попытаются воспользоваться.

Как с этим будет бороться сам мессенджер, и должен ли он бороться? Как с этим будет бороться банк? Аналогичную ситуацию я вижу и в соцсетях. Что будет, если все-таки произойдет какой-то взлом? Как это доказывать? Возникает вопрос, не изобретается ли заново велосипед. Что мешает традиционным способом через онлайн-банк это дело проворачивать? Зачем еще прикреплять к соцсетям, особенно с учетом того, что у них уже есть внутри платежный механизм?»

В конце прошлого года в России приняли закон, который запрещает банкам передавать личные данные и платежную информацию через иностранные мессенджеры. К таким приложениям Роскомнадзор относит и Telegram. В ВТБ при этом говорят, что это не повлияет на работу их сервиса, потому что онлайн-банк доступен в виде интернет-виджета и не передает данные самой площадке.

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Илья Сизов