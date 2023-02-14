Следователи проверяют мэрию свердловского города из-за бездомных собак

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию СМИ о том, что в Кушве (Свердловская область) мэрия не принимает мер по отлову бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«В рамках процессуальной проверки следователем будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации с целью дачи ей объективной правовой оценки»,– отметили в пресс-службе.

Напомним, проблема бродящих собак в Свердловской области обострилась в прошлом году. Тогда губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам в течение двух недель отловить и стерилизовать всех бездомных собак.

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