Глава Севастополя предложил вместо валентинок писать письма солдатам

Глава Севастополя Михаил Развожаев предложил вместо валентинок (открытки с признанием в любви, которые пишут в День святого Валентина 14 февраля.— «Ъ-Кубань») писать письма солдатам в зону СВО. Об этом он написал в своем Telegram.

«Неужели многие так и не поняли, что этот "праздник" навязан западом, индустрией развлечений и потребления? А мы поддались на провокацию... Время сейчас не то, чтобы продолжать как ни в чем не бывало праздновать чуждые нам маркетинговые праздники»,— говорится в сообщении.

Михаил Развожаев отметил, что в России есть православный праздник семьи, любви и верности — День памяти святых Петра и Февронии Муромских (8 июля).

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram