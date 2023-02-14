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Очистку дорог от снега в Юкаменском районе Удмуртии провели после вмешательства прокуратуры

В Юкаменском районе Удмуртии прокуратура проверила исполнение органом местного самоуправления законодательства о безопасности дорожного движения. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в результате были выявлены нарушения.

В частности, орган местного самоуправления не обеспечил очистку от снега подъездов к деревням Зилай, Муллино, Порово и Эшмет, а также на улицах деревни Турчино и на дороге «Ежево — Балы».

Главе муниципалитета было внесено представление. После вмешательства прокуратуры расчистка дорог произведена. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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