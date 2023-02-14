В Уфе на общественника Альберта Рахматуллина составили административный протокол

Лидер незарегистрированного общественного движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин сообщил в соцсетях, что на него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Дата суда еще не назначена.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Альберт Рахматуллин был задержан 7 февраля. Его остановили сотрудники ДПС, сославшись на проверку по некоей ориентировке. До этого, пояснил общественник, он возле мэрии Уфы снимал на видео акцию протеста против отключения горячей воды. Его доставили в отдел полиции №6, но вскоре отпустили.

«Я не был участником, а снимал эту акцию на видео, — написал Альберт Рахматуллин в соцсетях. — Если меня признают виновным, то это очень тревожный звоночек для видеоблогеров, не имеющих статуса СМИ. Так вот снимаешь что-то на видео, и станешь правонарушителем».

Венера Хисамова

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