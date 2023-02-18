В этом проекте «Ъ» предлагает читателям узнать поближе лидеров иностранных государств. Герой нового выпуска — федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
Об учебе
«Я учился паршиво! Мои учителя сейчас подумают: и это Нехаммер, который над нами так издевался, говорит про свои занятия древнегреческим! Но кое-что запомнилось мне, например, из текстов Платона о Сократе: "Чтобы найти ответы, необходимо постоянно учиться"».
25 января 2022 года в интервью изданию Profil
Об отце
«Отец мне говорил в подростковом возрасте: "Не относись к себе так серьезно" — и всегда был прав. Благодаря этому я научился задавать себе вопросы».
3 июля 2022 года в эфире радиостанции Hitradio O3
О работе канцлером
«Когда я вступил в должность год назад, я сказал: "Я учусь быть канцлером". И это так до сих пор».
18 декабря 2022 года в интервью изданию Kronenzeitung
О проблеме инфляции
«Если мы будем продолжать в том же духе, у вас будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю: алкоголь в принципе неплох. Важно то, что вы всегда поднимаете тост, когда чувствуете себя хорошо».
9 июля 2022 года на конференции тирольской Австрийской народной партии в Альпбахе
О критике
«Одно дело, как я чувствую удар, другое — как быстро я его блокирую и перехожу в наступление. Как канцлер, я не должен принимать многое близко к сердцу, потому что многое является проекцией на функцию, а не непосредственно на личность Карла Нехаммера».
3 июля 2022 года в эфире радиостанции Hitradio O3
О миграции
«Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ. Это означает возведение заборов, стен и всего, что с ними связано… Европа переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать необходимо быстро и четко. Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием».
8 февраля 2023 года в интервью изданию Bild
О свободном времени
«Я федеральный канцлер даже в отпуске, но в то же время я семейный человек. Обычно в неделю я работаю до 90 часов, в отпуске всего 40, потому что я тоже хочу проводить время с женой и детьми. Для меня важно иметь возможность время от времени покидать канцелярию, чтобы лучше чувствовать повседневную жизнь людей. Но можете быть уверены: мой офис от этого не пострадал, я был в постоянном контакте со своей командой и членами правительства».
16 февраля 2022 года в интервью изданию Blick
Об уроках военной службы
«Дисциплина. Признание собственных ограничений, чтобы выйти за их пределы. Уроки товарищества. И наблюдения за тем, как другие ведут себя в стрессовых ситуациях и как веду себя я. Все это был очень важный опыт».
16 февраля 2022 года в интервью изданию Blick
О жене
«Она спутница моей жизни во всех смыслах. Мы живем в XXI веке, но многие удивляются, что муж слушает свою жену. Мне выпал шанс иметь в сопровождении супругу, у которой большой профессиональный опыт в необходимой мне области. И потому, что она моя жена, я должен обойтись без нее?»
3 июля 2022 года в эфире Hitradio O3
О ситуации на Украине
«Пока говорят пушки, мирные переговоры отходят на второй план. Два сердца бились в моей груди, когда речь шла, например, о доставке тяжелого вооружения из Германии на Украину».
30 апреля 2022 года в интервью Presse am Sonntag