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Коммерсантъ FM
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«Я учусь быть канцлером»

Глава правительства Австрии Карл Нехаммер — в 10 цитатах

В этом проекте «Ъ» предлагает читателям узнать поближе лидеров иностранных государств. Герой нового выпуска — федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ

Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ

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Об учебе
Об отце
О работе канцлером
О проблеме инфляции
О критике
О миграции
О свободном времени
Об уроках военной службы
О жене
О ситуации на Украине
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Об учебе

«Я учился паршиво! Мои учителя сейчас подумают: и это Нехаммер, который над нами так издевался, говорит про свои занятия древнегреческим! Но кое-что запомнилось мне, например, из текстов Платона о Сократе: "Чтобы найти ответы, необходимо постоянно учиться"».

25 января 2022 года в интервью изданию Profil

Об отце

«Отец мне говорил в подростковом возрасте: "Не относись к себе так серьезно" — и всегда был прав. Благодаря этому я научился задавать себе вопросы».

3 июля 2022 года в эфире радиостанции Hitradio O3

О работе канцлером

«Когда я вступил в должность год назад, я сказал: "Я учусь быть канцлером". И это так до сих пор».

18 декабря 2022 года в интервью изданию Kronenzeitung

О проблеме инфляции

«Если мы будем продолжать в том же духе, у вас будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю: алкоголь в принципе неплох. Важно то, что вы всегда поднимаете тост, когда чувствуете себя хорошо».

9 июля 2022 года на конференции тирольской Австрийской народной партии в Альпбахе

О критике

«Одно дело, как я чувствую удар, другое — как быстро я его блокирую и перехожу в наступление. Как канцлер, я не должен принимать многое близко к сердцу, потому что многое является проекцией на функцию, а не непосредственно на личность Карла Нехаммера».

3 июля 2022 года в эфире радиостанции Hitradio O3

О миграции

«Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ. Это означает возведение заборов, стен и всего, что с ними связано… Европа переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать необходимо быстро и четко. Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием».

8 февраля 2023 года в интервью изданию Bild

О свободном времени

«Я федеральный канцлер даже в отпуске, но в то же время я семейный человек. Обычно в неделю я работаю до 90 часов, в отпуске всего 40, потому что я тоже хочу проводить время с женой и детьми. Для меня важно иметь возможность время от времени покидать канцелярию, чтобы лучше чувствовать повседневную жизнь людей. Но можете быть уверены: мой офис от этого не пострадал, я был в постоянном контакте со своей командой и членами правительства».

16 февраля 2022 года в интервью изданию Blick

Об уроках военной службы

«Дисциплина. Признание собственных ограничений, чтобы выйти за их пределы. Уроки товарищества. И наблюдения за тем, как другие ведут себя в стрессовых ситуациях и как веду себя я. Все это был очень важный опыт».

16 февраля 2022 года в интервью изданию Blick

О жене

«Она спутница моей жизни во всех смыслах. Мы живем в XXI веке, но многие удивляются, что муж слушает свою жену. Мне выпал шанс иметь в сопровождении супругу, у которой большой профессиональный опыт в необходимой мне области. И потому, что она моя жена, я должен обойтись без нее?»

3 июля 2022 года в эфире Hitradio O3

О ситуации на Украине

«Пока говорят пушки, мирные переговоры отходят на второй план. Два сердца бились в моей груди, когда речь шла, например, о доставке тяжелого вооружения из Германии на Украину».

30 апреля 2022 года в интервью Presse am Sonntag

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Автор-составитель: Марина Колоколова

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