«Я учусь быть канцлером»

«Если мы будем продолжать в том же духе, у вас будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю: алкоголь в принципе неплох. Важно то, что вы всегда поднимаете тост, когда чувствуете себя хорошо».

9 июля 2022 года на конференции тирольской Австрийской народной партии в Альпбахе