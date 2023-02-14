Ввод жилья в Удмуртии увеличился на 39,8% в 2022 году

В январе-декабре 2022 года в Удмуртии ввод жилья составил 1,17 млн кв. м., что на 39,8% больше показателя предыдущего года. Как сообщает Удмуртстат, введено 14,35 тыс. новых благоустроенных квартир, из них 6,78 тыс. — в построенных населением жилых домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За указанный период также введены в эксплуатацию общеобразовательные учреждения на 2049 мест, а также открыты дошкольные организации на 880 мест.

Объем работ, выполненных по строительству, с учетом досчета на малые предприятия и неформальную деятельность составил 43 млрд руб. Это на 35,3% меньше показателя за 2021 год.