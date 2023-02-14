В 2022 году МСП Кубани привлекли более 1 млрд рублей льготных инвесткредитов

В 2022 году малый и средний бизнес Краснодарского края привлек 1,07 млрд руб. по программе льготного инвестиционного кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Минэк РФ.

По данному показателю Кубань вошла в топ-10 активных регионов и заняла девятое место. Больше инвесткредитов привлекли в Москве (2,77 млрд руб.), Татарстане (2,28 млрд руб.), Санкт-Петербурге (1,96 млрд руб.), Новосибирской области (1,93 млрд руб.), Пермском крае (1,92 млрд руб.), Московской (1,65 млрд руб.) и Оренбургской областях (1,3 млрд руб.), а также Приморском крае (1,17 млрд руб.) Десятое место заняла Нижегородская область (1,04 млрд руб.).

Всего в России малый и средний бизнес привлек 37,4 млрд руб. На него пришлось 77% проектов по программе льготного инвестиционного кредитования. Она была запущена Минэкономразвития, Банком России и Корпорацией МСП 25 августа 2022 года. За это время кредиты предоставили для почти 500 инвестпроектов.

«В прошлом году программа действовала для производственных предприятий, а также компаний в сфере транспортировки и хранения, гостиниц. В целях развития приоритетных сфер в 2023 году их перечень был расширен на научную, техническую и архитектурную деятельность»,— отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram