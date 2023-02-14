В Армавире полицейский пострадал при взрыве газового баллона

В Армавире во время задержания мелкого хулигана пострадал сотрудник полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по края.

По официальным данным, вечером 12 февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 37-летний нетрезвый мужчина избил сожительницу. Когда прибывшие полицейские попытались задержать хулигана, он закрылся на кухне. Через несколько минут в помещении взорвался баллон для газовой горелки.

«В результате взрыва телесные повреждения получил полицейский патрульно-постовой службы полиции»,— говорится в сообщении.

В настоящее время правонарушитель задержан. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальное наказание по статье предусматривает штраф в тысячу рублей или административный арест на 15 суток.

Наталья Решетняк

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