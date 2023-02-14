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Реализацию инвестпроектов в Удмуртии обсудили предприниматели на конференции Сбербанка

10 февраля в столице Удмуртии на площадке конференц-зала Сбербанка прошел форум для малого бизнеса региона. В рамках конференции министр экономики республики Михаил Тумин, глава Завьяловского района Константин Русинов, представители Корпорации развития региона, банка и предприниматели обсудили меры поддержки со стороны государства и новые инвестпроекты. Всего в мероприятии приняли участие 75 бизнесменов из Удмуртии и города Чайковский Пермского края.

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Управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Арсений Колобов и министр экономики Удмуртии Михаил Тумин

Управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Арсений Колобов и министр экономики Удмуртии Михаил Тумин

Фото: Сбербанк

Глава Завьяловского района Константин Русинов, управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Арсений Колобов и министр экономики Удмуртии Михаил Тумин

Глава Завьяловского района Константин Русинов, управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Арсений Колобов и министр экономики Удмуртии Михаил Тумин

Фото: Сбербанк

Фото: Сбербанк

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Управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Арсений Колобов и министр экономики Удмуртии Михаил Тумин

Фото: Сбербанк

Глава Завьяловского района Константин Русинов, управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Арсений Колобов и министр экономики Удмуртии Михаил Тумин

Фото: Сбербанк

Фото: Сбербанк

В частности, решения для бизнеса рассмотрели на примере Завьяловского района, где начинается реализация крупных проектов по концессионным соглашениям, направленным на развитие инфраструктуры. По словам управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Арсения Колобова, в области внимания в настоящее время находится реализация социальных проектов и продвижение IT-сферы.

Как отметил господин Колобов, Завьяловский район — точка роста республики, поскольку именно здесь фиксируется увеличение товарных потоков и денежных расчетов. Вместе с тем, по словам управляющего отделением банка, планируется продолжить организовывать встречи бизнеса и власти для налаживания контактов между всеми участниками процесса.

Отмечается, что Завьяловский район, где планируется создание особой экономической зоны (ОЭЗ), может стать площадкой для развития проектов в любых направлениях. Этому будет способствовать непосредственная близость от федеральной трассы М7, подведенные сети электро- и газоснабжения, а также ряд налоговых льгот для зарегистрированных в ОЭЗ предприятий.

Глава Завьяловского района Константин Русинов отметил, что в муниципальном образовании сосредоточены экомаршруты, туристические базы и музейные комплексы, которые можно объединить в один тур. Еще одно направление, в которых заинтересован район, — строительство спортивных объектов, окупаемость которых обеспечат коммерческие клиенты и муниципальный заказ. В частности, администрация ждет быстровозводимые ФОКи, где в том числе смогут проводить занятия школы.

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