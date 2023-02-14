СКЖД в 2022 году направила более 15,7 млрд рублей в бюджеты регионов и внебюджетные фонды

В прошлом году Северо-Кавказская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней налоговые отчисления и взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 15,7 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в казну Краснодарского края было перечислено 3,8 млрд руб. Бюджет Ростовской области получил от компании 2,6 млрд руб. В казну Ставрополья перечислено 537 млн руб. Республиканский бюджет Адыгеи пополнился на 52,8 млн руб. за счет отчислений СКЖД.

«В государственные внебюджетные фонды в 2022 года перечислено более 7,7 млрд руб.», — сообщает пресс-служба компании.

Анастасия Назарова