«Башкиравтодор» должен выплатить субподрядчику около 36 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии обязал АО «Башкиравтодор» выплатить ООО «Дорожник» около 36,2 млн руб.

Как следует из решения суда, в июле 2022 года стороны подписали договор субподряда, по которому «Дорожник» обязался отремонтировать пятикилометровый участок автодороги в Кушнаренковском районе. Истец, установил суд, выполнил работы на общую сумму 51,5 млн руб., но «Башкиравтодор» выплатил ему лишь 15,2 млн руб.

Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу, что «Дорожник» выполнил свою часть контракта в полном объеме, так как «Башкиравтодор» не заявлял возражений по поводу качества и стоимости работ.

Изначальный контракт на ремонт автодороги «Башкиравтодор» получил в октябре 2021 года по итогам торгов. Компания согласилась выполнить работы за 55,58 млн руб. при начальной цене контракта 63,5 млн руб.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в республике. Единственным акционером является Башкирия. В 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 9,85 млрд руб., убыток — 1,4 млрд руб.

ООО «Дорожник», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2002 года в Кушнаренковском районе. Уставный капитал — 2,1 млн руб. Компания специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. Учредитель — Алик Гилязев. В 2021 году выручка компании составила 400,5 млн руб., убыток — 137 тыс. руб.

Венера Хисамова

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