Цеху электроснабжения «Азота» — 90 лет

Цеху электроснабжения филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» исполнилось 90 лет. Главная задача структурного подразделения — обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией всей территории завода. Численность цеха — 61 человек. В зоне их обслуживания 33 подстанции — распределительные и трансформаторные, более 130 км кабельных линий.

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Для повышения надежности и эффективности электроснабжения в филиале «Азот» в последние годы полностью заменены кабельные линии на обоих агрегатах аммиака, установлены новые вакуумные выключатели вместо масляных, отремонтированы опоры линии электропередачи, заменены устройства для регулирования напряжения трансформаторов, проведен большой ремонт открытого распределительного устройства. Коллектив цеха участвовал во вводе в эксплуатацию высоковольтных частотно-регулируемых электроприводов в отделении Б цеха №5 — слабой азотной кислоты и в цехе карбамида.

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Алексей Журавлев, начальник цеха электроснабжения филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Сейчас сложно представить какое-то производство без электрооборудования. От того, насколько слаженно оно работает и насколько надежные сети, зависит весь технологический цикл, выполнение планов и выпуск необходимого объема продукции.

Сотрудники цеха досконально знают свое дело, бережно сохраняют многолетние традиции и каждый год пополняют летопись цеха новыми знаменательными событиями в производственной деятельности и в общественной жизни.

Первоначально электрохозяйство Березниковского химического комбината (БХК) состояло из нескольких служб. Они обеспечивали электроэнергией действующие производства и строящиеся цехи, отвечали за ремонт электрооборудования, а также снабжали электроэнергией весь город. В начале 1933 г. складывается структура энергохозяйства комбината, появляется электроцех. В 1940 г. при разукрупнении химкомбината формируется собственная электрослужба Березниковского азотно-тукового завода (БАТЗ). У истоков формирования службы в числе специалистов стоял и будущий директор «Азота» — Константин Сарычев. В 1931 г. по комсомольской путевке он приехал на строительство БХК. Работал прорабом на строительстве ТЭЦ, дежурным электротехником. В годы ВОВ — главным энергетиком БАТЗ, в 1952-1960 гг. — директором завода.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники