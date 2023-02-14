Еврозона избежала технической рецессии

Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) в еврозоне сохраняется в плюсовой зоне. К концу 2022 года показатель вырос на 0,1% в сравнении с предыдущим кварталом (рост — 1,9% в годовом выражении), сообщил Reuters со ссылкой на данные Евростата.

Данные совпали с предварительной оценкой статистиков от 31 января. Еврозона, таким образом, избежала прогнозируемой ранее технической рецессии, хотя рост ВВП в последние три месяца 2022 года действительно замедлился. Наиболее серьезный спад испытали крупнейшие экономики Восточной Европы: показатели ВВП сократились у Польши (-2,4% в прошлом квартале), Венгрии (-0,4%) и Чехии (-0,3%), отмечает Bloomberg.

Совокупное число занятых в еврозоне при этом выросло на 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом. В Евростате подчеркивают, что этот показатель — выше спрогнозированного ранее, что позволяет сделать выводы об устойчивости рынка труда. Инфляция в едином валютном блоке также замедлилась заметнее, чем ожидалось,— до 8,5% (данные Евростата за январь).

Рост европейской экономики в 2023 году может превзойти осенние прогнозы — текущая оценка Еврокомиссии (ЕК) предполагает увеличение ВВП на 0,8%. При этом ранее аналитики и прогнозисты ЕК не исключали наступления рецессии на фоне рекордного роста цен на энергосырье. Компании и потребители снизили потребление газа, однако падение его стоимости до уровня осени прошлого года, как ожидается, поддержит экономическую активность.

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