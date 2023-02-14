В ликвидации последствий снегопада в Ростовской области задействовали 444 единицы техники

В ночь с 13 на 14 февраля в уборке дорог Ростовской области приняли участие 444 ед. техники., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным властей региона, для очистки дорожно-транспортной инфраструктуры было израсходовано 9132 т противогололедных материалов. В уборке федеральной трассы М-4 «Дон» приняли участие 52 ед. техники. Потрачено 1148 т противогололедных смесей.

ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград» для расчистки северного, южного и западного подъезда к Ростову, а также дорог А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский», А-270 М-4 «Дон» – Новошахтинск, А-280 «Ростов-на-Дону – Таганрог» задействовало 61 ед. техники и 2161 т противогололедных смесей.

Анастасия Назарова